Gustavo Quinteros se molestó por programación de duelo ante La Calera

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, evidenció su molestia por la programación del partido entre el cuadro albo y Unión La Calera, por la fecha 8 del Campeonato Nacional debido a que se jugará solo dos días después del partido entre Chile y Uruguay.

"Me parece que otra vez no se hizo justicia deportiva, tenemos cuatro jugadores que van a jugar o participar en un partido de Clasificatorias a menos de 48 horas de nuestro encuentro por el torneo y eso no es permitido", dijo Quinteros en diálogo con el portal EnCancha.cl

"Está muy mal, se perjudica y arriesga el físico de los jugadores", añadió el DT.

Mientras el partido entre albos y cementeros está fijado para el jueves 31 a las 19 horas, el crucial duelo de Chile y Uruguay es el martes 29 a las 20:30 horas.