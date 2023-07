Gustavo Quinteros se pone una meta antes de renovar en Colo Colo: La ambición es dar un paso más

El técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros comentó la posibilidad de renovar su contrato con el cuadro albo, y aseguró que su deseo es mantenerse en la alta competencia por lo que se pone como meta clasificar a la Copa Libertadores 2024.

"Yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores", dijo el entrenador al programa de Youtube "Media Punta".

"La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más", añadió.

Respecto a las dificultades que ha vivido actualmente el cuadro albo a lo largo de la presente temporada, Quinteros expresó que "este año fue complejo, el cuerpo técnico y los directores pensábamos que manteníamos el equipo del 2022, incorporábamos un jugador por línea y se iba a mejorar internacionalmente. Pero no pudimos".

"Hubo jugadores que se quisieron ir, el club quiso retenerlos, otro se fue rompiendo contrato y no pudimos encontrar sus reemplazos. Ahora Carlos Palacios y Gil están mejorando. Varios de los que llegaron pueden dar más, para conseguir el objetivo deportivo", complementó.

Quinteros tuvo también palabras para pelear el Campeonato Nacional, y mandó un aviso: "Veo que no hay un equipo en el fútbol chileno como Colo Colo el año pasado. Era difícil perder, veía que no podíamos perder", expresó.

A partir de ahí, dijo que "el equipo estaba comprometido, generaba mucho, hacía goles. Hoy no veo un equipo que marque esa diferencia. Este torneo puede estar para cualquiera. Aquel equipo que encuentre una regularidad, empiece a sumar y llegue bien sólido a los últimos cinco partidos será candidato", aseguró antes de referirse al liderato de la U.

"No es porque sea la U, pero no veo un equipo hoy que diga '¿Cómo le ganamos?'. No veo esa sensación. Todos tienen falencias, equivocaciones, les faltan cosas para llegar a ser un equipo que digas 'es el candidato", comentó.