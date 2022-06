Gustavo Quinteros: Sería fantástico que Arturo Vidal pueda volver

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró ilusionado ante la aparición de algunas informaciones que hablan sobre una opción para que Arturo Vidal vuelva al cuadro "popular" y aunque dijo no estar al tanto, aseguró que de concretarse "sería fantástico".

"Sería fantástico que Arturo pueda volver, pero no sabemos nada. Yo por lo menos no sé nada, no me han informado nada y no estoy al tanto de eso", respondió ante una pregunta en conferencia de prensa.

"Siempre que un gran jugador como lo es él en algún momento pueda volver al equipo, sería muy lindo para todos, para la institución y para todos nosotros", aseguró.

Según el medio TyC Sports, a través de información que entregó uno de sus periodistas, Colo Colo hizo una oferta por Vidal y el volante aparentemente respondió con una negativa.