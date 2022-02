Gustavo Quinteros: Si no ganamos el título nacional quedará una deuda muy grande con la gente

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, manifestó su alegría por el momento que vive en el cuadro albo, asegurando que el gran objetivo es ganar el título para no quedar en deuda con la gente ni consigo mismo.

"Estoy muy feliz, porque nos constó mucho formar un equipo competitivo. Tenemos el objetivo de ganar el Campeonato", comenzó en una extensa entrevista brindada a Las Últimas Noticias.

"Si llegamos a lograrlo sería maravilloso. Si no, quedaría con una deuda muy grande conmigo y con la gente, porque vine por eso, no sólo para salir del momento difícil, sino que para ser campeón. Coseguimos la Supercopa, la Copa Chie, pero no. Queremos el título nacional y ojalá sea este año", agregó el DT.

Respecto a las diferencias en el cuadro albo desde su llegada, comentó que "cambió mucho todo, el club está muy ordenado en todo sentido, hay una muy buena relación ahora entre todos los integrantes de todas las divisiones importantes, directorio, jugadores, cuerpo técnico, que se transmite hacia afuera, hacia la gente. Ahora es mucho más flexible, se soluciona mejor".

Por otro lado, le dedicó especiales palabras al uruguayo Maximiliano Falcón. expuso que "es un personaje, pero no solo para mí, sino que para todo el grupo. Yo le tengo mucho cariño, es un chico que ha vivido momentos muy duros en su vida y en el fútbol. Menos de un año ates de venir a Colo Colo, él viajaba en micro para ir a jugar. Salió de los más abajo y llegó a lo más alto, llegamos juntos a Colo Colo en el peor momento y él le puso el pecho a las balas y le dio mucho al club. Es un chico que tiene que aprender a tranquilizarse más".

El recuerdo de la salvación

Por otro lado, Gustavo Quinteros recordó la charla con el plantel tras enterarse que deberían disputar el partido de promoción ante Universidad de Concepción.

"Como jefe de grupo me di cuenta que tenía que salir a mostrar entereza. Tuvimos una charla muy bonita que fue fundamental, porque a los tres días jugábamos con la U. de Conce. Tras el partido, fui al segundo piso del bus a hablar con los jugadores camino al Monumental. Fue fundamental para los dos días siguientes, pudieron prepararse para una gran final sin bajar los brazos. Sentí que la charla caló profundo", indicó.

"No me acuerdo exactamente lo que les dije, porque sentí que les hablaba desde el corazón, de los más profundo de mi alma. Les hice ver que era un accidente ese día, que no fue merecido el empate, que jugando de esa manea, con el corazón ganaríamos", sentenció.