Gustavo Quinteros y derrota ante La Calera: En juego no nos superaron, pero marcamos mal

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló tras la derrota ante Unión La Calera de este domingo sobre los errores que cometieron durante el partido, pero aseguró que su equipo no se vio superado en el desarrollo del juego.

En rueda de prensa, el estratega albo mencionó que: "El rival aprovechó las pelotas paradas, nosotros marcamos mal y en el juego no nos superaron. Lo único que nos queda positivo es eso, que jugamos mejor que el rival. Marcamos muy mal, regalamos una situación que es muy grave en las pelotas paradas".

"El equipo jugó bien. El segundo tiempo generamos dos o tres ocasiones muy claras para convertir y ellos con dos pelotas paradas nos ganaron el partido, no hay mucho que decir. Después en el desarrollo del partido me gustó el equipo. Me hubiera gustado tener más porcentaje de efectividad acorde a las situaciones que tuvimos", añadió.

Respecto a la baja de Juan Martín Lucero en el partido, Quinteros comentó que: "El goleador del equipo es importante. Esperemos ya tenerlo para el próximo partido, hoy generamos situaciones para convertir y no pudimos. Cuando tienes situaciones que no conviertes puedes empatar o perder el partido como pasó hoy".