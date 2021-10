Gustavo Quinteros y la pelea por el liderato: "Si los rivales directos pierden, mejor"

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, habló sobre el escenario que enfrenta el equipo en esta fecha, ya que tiene libre y expresó que lo mejor para el "Cacique" es que los rivales directos, Universidad Católica y Audax Italiano, no puedan recortar distancia en la pelea por el liderato.

"Nos enfocamos mucho en lo que tenemos que seguir mejorando, siempre pensamos que podemos jugar mejor. Lo que esperamos es que los rivales directos puedan perder puntos, pero lo más importante es que el miércoles (ante La Serena) ganemos tres puntos. Si los rivales directos pierden, mejor. Tenemos que pensar en nosotros, jugar bien, mejor que hasta ahora", comentó en rueda de prensa.

Respecto al choque con La Serena, a disputarse en La Portada el miércoles por la fecha 27, apuntó que "vamos a estar concentrados. Eso no va a influir. Estamos preparados, son finales, son rivales duros. Es un lindo estadio para jugar, amplia, siempre está bien, no hay excusa".

En la misma línea, tuvo elogios para el cuadro granate, en alza tras la llegada de Ivo Basay a la banca.

"La Serena tiene muy buenos jugadores, trata bien el balón. Será complicado para nosotros, tendremos que jugar al máximo para un buen resultado", comentó.

Finalmente, reiteró que su deseo es renovar y que existe la misma intención de parte del club para su continuidad. Y además, remarcó sentirse más compromido aún con el cariño que le ha expresado el hincha colocolino cuando han jugado en el Monumental.

"Siempre me comprometo al cien por ciento, pero cuando la gente lo reconoce, me compromete mucho más, me motiva mucho más. Los jugadores también sienten el cariño de la gente, eso te hace crecer y comprometer en el día a día", sentenció.