Gustavo Quinteros y nuevo caso de Covid: No temo de que pueda haber algún contacto estrecho

El director técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros brindó este viernes una conferencia de prensa en la que se refirió al nuevo caso poisitivo por Covid-19 en el plantel del cuadro albo. El entrenador, eso sí, se mostró confiado en que no perderán más futbolistas, pues aseguró que han seguido el protocolo al pie de la letra.

"Es un nuevo caso y un nuevo virus que está en el mundo, que nos está afectando en todos los ámbitos. Tenemos que aprender a convivir con este tema. Estamos tranquilos porque la persona está bien de salud", comentó respecto al contagio que sacudió al club esta jornada.

De todas maneras, Quineteros aseguró que "estamos tranquilos también porque se está cumpliendo al pie de la letra el protocolo, especialmente en el tema de entrenamientos. Esperar que el jugador se recupere y que pueda volver a entrenar para el final".

"No nos perjudica este caso porque la falta de un jugador no hace que el equipo falle en funcionamiento. Nos perjudicó mucho cuando nos sacaron 18 jugadores y después 50. Ahí si es difícil competir de igual a igual", complementó.

Quinteros, además explicó que este viernes "pudimos entrenar porque estamos cumpliendo con los protocolos, no compartimos en espacios cerrados, no se cambian juntos, solo nos juntamos en la cancha para entrenar. No debería haber problema. La gente encargada de analizar y entregar el informe ya estuvo acá y vio todos los espacios que ocupamos, la separación que mantenemos y que no compartimos en espacios cerrados".

"No va a haber problema porque estamos cumpliendo a la perfección con todo. La gente que vino a hacer la trazabilidad se dio cuenta. No tengo ningún temor de que pueda haber algún contacto estrecho. Lo importante es que todos estemos vacunados, que hagamos caso a las autoridades y tener todas las dosis necesarias para estar mucho más protegidos. Es un mensaje también para toda la gente".

El duelo clave ante Unión Española

Por otro lado, el técnico Gustavo Quinteros aseguró que "tenemos que estar enfocados en nuestro partido, pero seguramente vamos a estar al tanto del otro encuentro porque es la definición de un título. Tenemos que volver a ser el equipo que fuimos siempre".

"Los últimos 2 o 3 partidos no jugamos bien. Hemos bajado el rendimiento por distintas circunstancias y cuando el equipo vuelva a su mejor nivel, no tengo dudas que vamos a asistir de mejor manera a los delanteros", agregó.

Finalmente, apuntó que "anímicamente estamos muy bien porque sabemos cuáles son los motivos por los que bajamos el rendimiento. Hicimos énfasis en fortalecimiento físico y toda esta semana preparamos el partido. Todavía dependemos de nosotros. Queremos volver a jugar de buena manera para poder cerrar el año de forma perfecta. Sería perfecto si podemos conseguir el título".