Gustavo Quinteros y su continuidad: La decisión del directorio también es fundamental

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, volvió a hablar de su continuidad en el Estadio Monumental, asegurando que su decisión también depende de la dirigencia de Blanco y Negro.

Quinteros expresó en conferencia de prensa: "Yo tengo contrato vigente con Colo Colo y veremos al final de la temporada si hay algún ofrecimiento. La decisión también depende del directorio, deben ir a preguntarle a ellos", tomando en cuenta cuál va a ser el proyecto de la alta plana de los "albos", en relación a inversión y refuerzos".

"Yo he tenido varias ofertas, que en su momento no se hicieron públicas. Vinieron dos selecciones y mi respuesta fue siempre la misma: Que iba a esperar el final de la temporada y después aspirar a cosas mayores en Colo Colo", añadió el argentino-boliviano.

El ex Universidad Católica agregó: "Todos en el club queremos dar un paso más hacía adelante, todo en búsqueda de tener un mejor año la próxima temporada".

Por otra parte, Quinteros aseguró que no hará muchas rotaciones en los dos partidos que restan ante O'Higgins y Ñublense: "Estarán los jugadores que han hecho un trabajo constante, no vamos a premiar a quienes no lo han hecho".

En todo caso, una baja será la de Maximiliano Falcón, al menos, este domingo frente a los rancagüinos: "Viene con una molestia, es muy difícil que llegue a este partido".

Este encuentro se llevará a cabo el domingo a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Monumental y podrás seguirlo a través de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.