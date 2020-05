Harold Mayne-Nicholls: El que tiene el mandato para negociar con los jugadores soy yo

El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, habló sobre el acuerdo al que pretenden llegar con el plantel de Colo Colo por la devolución de los sueldos impagos durante el receso del fútbol chileno. Pese a la petición de algunos jugadores de que quien lidere las negociaciones sea Aníbal Mosa, el ex timonel de la ANFP afirmó que seguirá al mando.

Recientemente la concesionaria se retiró oficialmente de la mediación, acusando la inflexibilidad de los jugadores a negociar.

Respecto a ello, Mayne-Nicholls comentó en diálogo con la radio argentina Oral Deportiva que: "Los jugadores están en su derecho si estiman que deberían negociar con el presidente, pero él ha sido claro y les ha dicho que el que tiene el mandato para negociar soy yo".

"Estamos negociando con 25 jugadores, esperamos llegar pronto a acuerdo. De no llegar, los jugadores quedan en la Ley de Protección al Empleo y estas rentas son muy inferiores. El seguro les cubre sus salarios, pero es bastante bajo", agregó.

Del mismo modo, sostuvo que: "Nosotros tenemos 35 jugadores profesionales en Colo Colo. Eso incluye algunos juveniles que ya son profesionales. De esos 35, hay 25 que reciben más de 1.200 dólares (un millón de pesos), con esos 25 hay inconvenientes".

"Todos los que ganan más de 1200 dólares entendieron, que si no hay reajuste salarial, no llegamos a agosto, no hay sponsors, no tenemos partidos", sentenció.