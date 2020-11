22:00 - 09/11/2020

Harold Mayne-Nicholls explicó por qué Jorge Valdivia no es opción de refuerzo en Colo Colo

En extensa rueda de prensa, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, habló sobre el acuerdo de los jugadores por los sueldos pendientes, los refuerzos y la situación de Jorge Valdivia, ex volante del club que ha manifestado su deseo de volver, aunque ha criticado con dureza a la directiva. "Siento que no me ha faltado el respeto", aseguró y remarcó que el "Mago" no ha llegado por temas deportivos. "No lo ha requerido la dirección técnica", aseveró. (Video: Colo Colo)