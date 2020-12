Hasta Heraldo Muñoz le pegó a Mayne-Nicholls: "Bajar sería un tremendo dolor y un desastre"

Las declaraciones de Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, sobre un posible descenso de Colo Colo y que "no se acaba el mundo" siguen generando ruido, incluso en el terreno de la política. En esta ocasión, Heraldo Muñoz, timonel del Partido por la Democracia (PPD) y candidato presidencial, criticó sus dichos y afirmó que perder la categoría "sería un desastre".

"Harold Mayne-Nicholls, no es trivial decir que no pasa nada si Colo Colo desciende a la B. Para quienes sufrimos y celebramos con el Cacique, bajar sería un tremendo dolor y un desastre", escribió el ex Canciller, acérrimo hincha albo, en su cuenta de Twitter.

"El equipo debe jugar con pasión y convicción cada partido que queda", cerró Muñoz, en relación a las "finales" que debe jugar Colo Colo para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Harold M-N, no es trivial decir q no pasa nada si Colo Colo desciende a la B. Para quienes sufrimos y celebramos con el cacique, bajar sería un tremendo dolor y un desastre. El equipo debe jugar con pasión y convicción cada parido q queda. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) December 30, 2020

El próximo partido de los albos es este domingo 3 de enero ante Deportes Antofagasta, en el "Calvo y Bascuñán", a las 10:30 horas (13:30 GMT).