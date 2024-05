Hay preocupación por el DÉFICIT financiero que atraviesa el CSD COLO COLO

Este sábado 25 de mayo el Club Social y Deportivo Colo Colo vivirá una nueva asamblea de socias y socios, instancia donde la directiva que preside Matías Camacho debe rendir cuentas ante quienes dan vida a la institución matriz del Cacique.

En esta oportunidad, la reunión anual de colocolinas y colocolinos se visualiza bastante álgida ya que hay mucho descontento por la conducción dirigencial, la cual se puede percibir notoriamente al revisar las redes sociales de la institución.

Esta disconformidad se debe a los pocos espacios de participación existentes en el Club, el que a juicio de muchos, se cerró solo para algunos.

Matías Camacho, sentado en la mesa con Chapulín, María Colo Colo y todos sus secuaces, mientras la Capitana del CC volley es sacada sin previo aviso, es hora de que salga de la presidencia del @CSDColoColo pic.twitter.com/iTqeo94MCD — José (@pepechaaarly) May 16, 2024

Salida de jugadora y renuncia de directora de Colo Colo

Además, hay poca información que emana desde la institución hacia los socios y socias, quienes han hecho sentir su malestar ante la salida de una jugadora histórica del vóleibol, tal es el caso de Paula Vallejos, quien en redes sociales señaló que se enteró que no seguía en el equipo albo porque su nombre no estaba en la entrega de las camisetas para la Liga 1, en una clara señal de poco tino y respeto con la jugadora y capitana del equipo.

No solo los socios y socias son los que han criticado el accionar y manejo de la directiva en curso. Incluso quienes han tenido participación directa en la actual gestión, tal es el caso de Bárbara Martínez, quien renunció a su cargo de directora de Desarrollo Social por tener “profundas diferencias valóricas con el resto de los integrantes de la mesa directiva, y en especial, con su presidente”.

El descontento y poca confianza de las y los colocolinos en quienes manejan el Club se grafica en la baja del padrón de socios desde hace un año a la fecha. Si en la asamblea anterior existían alrededor de 32.000 socios y socias al día en sus cuotas, hoy la realidad es opuesta, ya que son poco más de 17.000 quienes mantienen su compromiso mensual.

Pero sin duda lo más criticado de la presente gestión es el déficit económico por el que pasa el Club que fundó David Arellano en 1925. Hace unos días la institución publicó el Estado de la Situación Financiera del club correspondiente al ejercicio del año 2023 en la que se indica una pérdida de cerca de 700 millones de pesos, lo que contrasta con las ganancias de 243 millones del 2022.

El panorama no es alentador, por lo que este sábado las y los socios tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar el balance económico y exigir respuestas claras a la directiva.

Preocupación por lo económico y el mal manejo dirigencial

Este déficit reflejado en los estados financieros de la institución hasta 2023 no solo tiene preocupados a los hinchas del Cacique, sino que a quienes también fueron parte de la directiva del Club en años anteriores. Como el abogado Fernando Monsalve, quien presidió el Club entre los años 2014-2018, y que ahora ve como se ha perdido todo lo avanzado en su administración y, en la posterior que lideró Edmundo Valladares.

“Creo que los antecedentes económicos y este ejercicio negativo de cerca de 700 millones de pesos se suman a las muchas críticas existentes a través de las redes sociales por malos tratos y formas hacia trabajadores y deportistas. Además, se han tomado decisiones que han sido bastante poco adecuadas o al menos mal comunicadas. Todo esto ha implicado, a mi modo de ver, un retroceso histórico respecto a la seriedad en la administración del club, tanto en los números como en el resguardo de las formas y fondo, y ha significado un profundo revés en el posicionamiento político, público y comunicacional que el Club había había logrado en los últimos ocho años”, sostuvo en diálogo con Al Aire Libre.



Respecto a lo que espera para esta Asamblea de socias y socios, Monsalve indicó que son los actuales directivos los que deben dar explicaciones por todos los cuestionamientos que se indican. Además, deben transparentar qué es lo que buscan realizar de cara al Centenario de Colo Colo y en lo que queda de mandato, porque hasta el momento poco y nada de avance se ha visto en comparación a directorios anteriores.

"La asamblea debe escuchar el motivo de esto, cuáles son los planes y cuáles son las justificaciones respecto a lo que se ha dicho y, principalmente, cuál es el planteamiento respecto a cómo van a participar socias y socios en las actividades del Centenario del Club. Hay una falta de claridad tremenda sobre qué realizará el Club y de qué forma lo hará en este hito tan importante para la institución”, dijo.

“A este directorio le quedan poco más de dos años de mandato y creo que deben cambiar el rumbo y una de las cosas más significativas es tener mayor claridad respecto a cuál es el proyecto institucional para el Centenario y cuáles son los objetivos que se plantean para lo que resta de mandato”, puntualizó.

"Transparentar las capacidades dirigenciales"

Fernando Monsalve va más allá y reconoce que tanto Matías Camacho como Alejandro Zúñiga, presidente y vicepresidente del CSD Colo Colo, respectivamente, no debiesen seguir ejerciendo como representantes del Club en la mesa directiva de Blanco y Negro, esto debido a todos los antecedentes expuestos sobre el mal manejo dirigencial que se visualiza en el Club y que se podrían traspasar a la Concesionaria que administra el fútbol profesional del Cacique.

“Creo que el presidente actual Matías Camacho y el vicepresidente general Alejandro Droguett en momentos así, con este ejercicio contable y con este nivel de críticas, no pueden tener una doble función. Es decir, ambos no pueden ser presidente y vicepresidente del CSD Colo Colo y a la vez directores en Blanco y Negro. Creo que por formas y fondo deben tomar una decisión en cuánto a dónde seguir. Está claro que en estas condiciones no pueden dirigir ya que los resultados son claros. Uno de los cambios de rumbo deben ser el transparentar si es que cada uno tiene los tiempos y las capacidades suficientes para estar en un doble ejercicio”, cerró.