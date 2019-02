Héctor Sáez, el "bombero exhausto": Fue emocionante compartir con los jugadores de Colo Colo

El bombero Héctor Sáez, protagonista de la fotografía en la que se le ve exhausto tras combatir incendios forestales, comentó que compartir con el plantel de Colo Colo "fue emocionante" y afirmó que le dedicaron unas palabras agradeciendo su labor.

"Fue un encuentro emocionante, el cuerpo técnico y los jugadores me recibieron muy bien, me sentía emocionado al ver todos los jugadores de mi equipo favorito. Les comenté la foto y por qué estaba con la camiseta", nos puntualizó Al Aire Libre en Cooperativa.

Además contó que el entrenador "albo" Mario Salas y el defensor Julio Barroso le dedicaron unas palabras donde le agradecen su trabajo.

"(Julio) Barroso y (Mario) Salas me dedicaron unas palabras, fue todo muy emocionante. Julio me dijo que me tiene mucho respeto y me felicitó por mi trabajo, por trabajar sin esperar nada y tratar de salvar una vida aún perdiendo la propia", aseguró.

Finalmente tuvo palabras para el bombero fallecido en los últimos días mientras intentaba controlar un incendio: "El fue un héroe, salvó a alguien que ni siquiera conocía. Estoy solidarizando con todos los bomberos de Chile", afirmó.