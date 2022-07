Hinchas de Colo Colo atrapados en Paso Los Libertadores: Nadie se ha acercado a decirnos qué va a pasar

Dos buses con barristas de Colo Colo, provenientes desde Brasil tras el duelo con Inter de Porto Alegre en Copa Sudamericana, se encuentran varados en el paso fronterizo Los Libertadores, debido a la nieve caída por el sistema frontal que afectó la zona central del país.

"Hemos recibido comida; anoche nos dieron once, hoy en la mañana desayuno y todo, pero necesitamos asistencia de algunos médicos, porque hay varias personas que se sienten congestionadas. Yo me incluyo, porque me duele mucho el pecho", indicó Sergio, hincha del club "popular" a Cooperativa.

"Hasta el momento no se nos ha acercado nadie de la policía ni de la Aduana, ni de ningún lado a decirnos qué va a pasar con nosotros", agregó.

El Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se refirió a los trabajos para rehabilitar la ruta internacional cordillerana."Queremos ser cautos. Lo vamos a hacer en la medida que el clima lo permita", dijo.

Durante la jornada del domingo Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, informó que hinchas y socios albos fueron trasladados a refugios, y que se estaban realizando las gestiones para resguardar a los fanáticos que se encontraban en territorio argentino.