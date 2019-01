Histórico de Sporting Cristal sobre Gabriel Costa: Colo Colo se llevó a una pieza importantísima

Percy Olivares, ex futbolista que fue figura de Sporting Cristal y de la selección peruana, comentó en Al Aire Libre en Cooperativa sobre la llegada de Gabriel Costa desde el conjunto "cervecero" a Colo Colo, e indicó que el extremo fue uno de los jugadores determinantes en los tres títulos que el equipo limeño ganó el 2018.

"Colo Colo se está llevando a, no voy a decir que el cincuenta por ciento del equipo de Cristal, pero se está llevando dos piezas importantísimas para lo que significó el campeonato que logró Sporting", dijo Olivares, que además destacó lo hecho por el ahora técnico del "cacique", Mario Salas, con los celestes en la temporada pasada.

Respecto a la posición en el campo que ocupa Costa, Olivares destacó que su mejor rendimiento es cuando está ubicado en la línea de ataque, aunque también posee habilidades para desenvolverse como volante.

"Creo que cuando lo ubican de volante no es que lo hace mal. Pierde su esencia. El tiende a ser muy ofensivo y si yo tengo a un delantero con una dinámica importante como la tiene él prefiero tenerlo al frente que tenerlo atrás", destacó.

"No me gustaría encasillarlo como un delantero que hace goles, porque eso a veces limita a un futbolista. El hacer goles en el caso del extremo viene como consecuencia de un buen desenvolvimiento, pero no basicamente como el delantero que va a salvarle los goles al equipo", agregó.

Finalmente, Olivares resaltó la potencia y la alta capacidad de "concentración táctica" de Costa, lo que le permite "salir del libreto para conseguir goles que ni él se esperaba".