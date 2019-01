Hugo Droguett y frustrada llegada a Colo Colo en 2006: Me hubiera llenado de orgullo

El volante de Universidad de Concepción Hugo Droguett conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y recordó su frustrado fichaje en Colo Colo en el año 2006, una situación que todavía lamenta.

"No es fácil pasar de un equipo grande a otro, pero como jugador me hubiera llenado de orgullo. Lamentable no se dio", analizó el experimentado futbolista.

Droguett, de 36 años, también aseguró que nunca supo la verdadera razón que impidió llegar a un acuerdo con el "Cacique" y que todos estos años le han pedido una explicación que no tiene.

"Nunca supe porqué no se dio al final, estaba mi representante y el club viendo eso. Yo he tenido que dar siempre las explicaciones y nunca tuve responsabilidad. Ha sido un capítulo feo porque siempre he tenido que hablar yo y no la gente que en verdad supo que pasó", aseguró.

El volante ya no tiene la ilusión de llegar a Colo Colo, esto porque está en el tramo final de su carrera y para él esto muchas veces es mirado con recelo.

"Estoy en lo último de mi carrera, es imposible porque cada vez que se habla no se menciona el rendimiento si no que uno ya es viejo. No valoran el nivel, que es lo que se debería", puntualizó.