Hugo González advierte: el plan de Colo Colo para frenar a U de Chile

Colo Colo quiere volver a los abrazos en el Campeonato Nacional. Los albos acumulan cinco partidos sin triunfos en el torneo, por lo que esperan dejar eso atrás en el Superclásico 198 de este domingo.

El Cacique confía en quedarse con los tres puntos ante Universidad de Chile y dejar atrás la mala racha en la Liga de Primera. Así al menos lo manifestó Hugo González, entrenador interino del equipo, que ya palpita el encuentro.

⚽ Las claves de Colo Colo para vencer a U de Chile

En conferencia de prensa, González comenzó diciendo que “el clásico es un partido absolutamente diferente a lo que se juega habitualmente. Los jugadores están mentalizados, quieren hacer las cosas bien. Vamos a entrar a ganar. Esperemos hacer bien las cosas e ir progresando, sumando de a tres”.

“La U es un equipo bastante agresivo, marcan con un bloque muy alto. No van a dejar de ser eso, tenemos que contrarrestar esas acciones y que los rendimientos nuestros sean los mejores para hacer la mayor cantidad de goles posible”, agregó.

👑 Hugo González elogió a Arturo Vidal

Al conser consultado por la presencia de Arturo Vidal ante Universidad de Chile, el DT interino de Colo Colo aseguró que de estar en óptimas condiciones físicas, jugará.

“Con su liderazgo, es importante. No podemos desconocer su rol ahora, sino en otros clubes. Si está al 100%, va a jugar. Se ha entrenado bien. Son jugadores que les gusta estar en estos clásicos y le acomoda”, concluyó

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.