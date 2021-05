Hugo Tocalli: Colo Colo debe buscarle urgente una salida a Blandi, lo mejor es que parta

El argentino Nicolás Blandi no goza de un buen presente en Colo Colo, tanto en lo futbolístico como también fuera de las canchas ante una posible salida del club. Al respecto, fue el técnico y gerente deportivo Hugo Tocalli el que se refirió a los problemas del delantero, asegurando que lo mejor para él sería buscar un nuevo destino.

Tocalli fue el encargado de negociar el traspaso del atacante al "Cacique" en 2020, en su rol de gerente técnico de San Lorenzo. Por ello, es que en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, señaló que: "Es entendible que Colo Colo busque la salida de Blandi porque debe ser caro".

"Creo que deben buscarle una salida urgente y ver si Nicolás se reencuentra con el gol, porque tampoco se debe sentir nada bien. Puede que necesite tranquilidad en el lugar donde esté", agregó.

En la misma línea, el entrenador mencionó que: "Colo Colo no tuvo mal ojo con Blandi. Era un goleador que estaba vigente en San Lorenzo. Estoy seguro que lo analizaron bien, pero este tipo de casos se dan".

"La verdad es que no entiendo y no me explico el paso de Nicolás en el club. Yo pensé que iba a ser un goleador como Esteban Paredes", sentenció.