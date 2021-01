Hugo Tocalli: Me cuesta creer que Nicolás Blandi no haga goles en Colo Colo

El ex técnico de Colo Colo y actual director deportivo de San Lorenzo, Hugo Tocalli, se refirió a la compleja situación que vive Nicolás Blandi en el "Cacique" y se mostró muy extrañado, ya que en Argentina es considerado un importante goleador.

"Me cuesta creer que Blandi ha podido jugar y hacer goles en Colo Colo, realmente debe estar muy mal, porque uno conociéndolo y viéndolo de cerca todos los domingos, y hasta teniéndolo en las prácticas, no se puede entender que no haya podido hacer goles y jugar", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, se refirió a la posibilidad de que el jugador parta a Independiente: "Si le conviene a Blandi y a Colo Colo, que el jugador venga a Independiente, donde recién asumió Julio César Falcioni, tendrá que salir Colo Colo en la búsqueda de algún otro '9'".

"Nos parece extraño que no haya hecho goles porque Blandi jugaba bien o mal, pero siempre hacía goles, por ahí estaba dos partidos sin hacer, pero al tercero sí lo hacía. Tampoco es un viejo que no puede moverse, puede jugar tranquilamente. Acá el concepto de toda la gente del fútbol de Argentina es que Blandi es un goleador, por eso Falcioni quiso apenas asumió traerlo de vuelta al fútbol argentino", cerró.

"El Superclásico entre Colo Colo y la U parecía un partido de la B"

Junto con esto, Tocalli analizó el presente de Colo Colo, asegurando que espera que se salven del descenso y realizó una fuerte crítica al nivel del último Superclásico ante Universidad de Chile, que terminó 0-0.

"Vi el partido y realmente no parecía un clásico entre Colo Colo y la U, parecía un partido normal, hasta de la B parecía", señaló el ex técnico de la selección chilena sub 20.

Sobre la lucha de los "albos" por salvar la categoría, el argentino dijo que "tiene que aparecer Colo Colo, la garra y el corazón de los jugadores es todo porque es un grande, tiene jugadores de una calidad muy buena y que tienen la categoría de sacar a Colo Colo de esto, así que uno tiene esa esperanza de que no va a tardar en dar esos dos o tres pasitos para estar más aliviado y después le saldrán todas las cosas".

"Cuando estás peleando el descenso pareciera que todos los equipos son difíciles, pareciera que todo lo que haces es difícil y que no te sale una cosa bien dentro de la cancha, entonces eso es lo que más hay que trabajar en la cabeza de los jugadores, para que ellos puedan sentirse sueltos y puedan desarrollar en la cancha toda la capacidad que tienen. Dios quiera que pueda salir de esto, siguió.

Finalmente, recordó que "a nosotros nos tocó vivir algo no tan exigente, pero también estábamos muy cerca de la zona de descenso y no podíamos, pero empezamos a ganar y terminamos saliendo campeones, después de clasificarnos para los play-offs", cerró sobre su experiencia en 2009.

Colo Colo tiene su próximo desafío este sábado ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, a las 18:00 horas (21:00 GMT), partido que podrás seguir por todas las plataformas de Al Aire Libre en Cooperativa.