Hugo Tocalli y la salida de Esteban Paredes de Colo Colo: Que se haya ido mal me duele mucho

El ex director técnico de Colo Colo Hugo Tocalli se refirió a la polémica partida de Esteban Paredes del club "albo" y aseguró que se siente "dolido" por la forma en que se produjo.

En diálogo con TNT Sports, Tocalli señaló que "la salida de los jugadores no ha sido buena para ninguno, pero Esteban (Paredes) se tiene que sentir tranquilo con todo lo que ha hecho en Colo Colo y los goles que hizo en tanto tiempo que jugó, entonces yo le doy mucho valor. Que se haya ido mal del club me duele mucho".

Además, añadió que "cuando llegué Paredes no estaba en Colo Colo. Yo lo llevé a él, a Charles Aránguiz y Ezequiel Miralles. Paredes para mí ha sido un jugador extraordinario. Fue un jugador muy bueno. Hace pocos días dejó de jugar (en Colo Colo) y ha hecho una gran carrera, fue un jugador de selección, y a uno lo pone más que contento la carrera que ha tenido. Le tengo un aprecio muy especial, como jugador y como persona, realmente ha sido muy bueno".

Finalmente, analizó la pésima temporada 2020 de Nicolás Blandi en el "Cacique": "Es algo que no se entiende, yo pensé que iba a hacer muchos goles en Chile, él es un goleador y no ha tenido fortuna. La gente de Colo Colo no está contenta con él. Ojalá que si se queda pueda revertir eso".

En su rol de director deportivo de San Lorenzo, Tocalli también analizó la llave que sostendrán contra Universidad de Chile: "Tenemos un equipo interesante, no nos fue bien en los últimos partidos, pero el técnico y los jugadores deben adaptarse. No creo que haya ventaja para la U, San Lorenzo también está en formación".