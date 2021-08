Ignacio Jara: Marcelo Moreno se encontrará con un buen grupo y podemos lograr muchas cosas

El futbolista de Colo Colo Ignacio Jara también se mostró a favor de la incorporación del boliviano Marcelo Moreno Martins para el ataque del equipo y aseguró que si se da su fichaje, será bienvenido, y les permitirá pelear para lograr muchas cosas.

"Sabemos la gran calidad que tiene Marcelo Moreno Martins. Es un gran jugador, pero más allá no tengo ningún detalle más confirmado, hay mucho rumor, pero más que eso en lo personal, sería una buena contratación, pero si no, el plantel está competitivo", expresó este martes.

"Si llega, será bienvenido. Se puede encontrar con un buen grupo de jugadores y personas, podemos lograr muchas cosas, pero no tengo idea más sobre ese tema. No tengo mucha noción sobre cómo van las negociaciones. Así que si llega, bienvenido y si no, el equipo seguirá peleando arriba", añadió.

En su caso personal, postuló que "uno siempre quiere jugar lo que más pueda, tengo ganas, estoy ilusionado y comprometido por el equipo, la lucha está fuerte, es sana y eso me da gusto, competir con grandes compañeros para ganarme un puesto y estar entre los citados. Esto es paso a paso, de seguir entrenando y estar preparado cuando la oportunidad llegue".

"Siempre quiero partir jugando, sé que le puedo dar mucho al equipo y mis compañeros con mi juego. Con más entrenamiento las cosas se irán dando. Estoy súper tranquilo y enfocado. Las oportunidades llegan cuando uno menos las espera", agregó en relación a su lucha por el puesto.

También se refirió a la opción de contar con público en el Estadio Monumental: "Junto a todo el grupo sería algo maravilloso, es lo que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Hay que ser autocríticos y que uno tenga la noción que hay que vacunarse para que esto siga evolucionando, mejorando, se puede ingresar más gente, pero sería algo lindo".