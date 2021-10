Ignacio Jara: Si subestimamos a algún equipo nos puede costar caro

El volante de Colo Colo Ignacio Jara palpitó el final del Campeonato Nacional, en el que tienen importantes opciones de ganar el título, y sostuvo que no mirarán en menos a ningún rival, más allá de lo que están peleando.

Jara aseguró en conferencia de prensa que "si subestimamos a algún equipo nos puede costar caro. Sabemos que los partidos serán difíciles y ahora viene la recta final, hay que estar concentrados".

"Creo que no debemos renunciar a nuestra idea de juego, cada vez nos vamos afiatando más en todas las líneas. Seguimos adelante y nos vamos a tomar con seriedad cada partido", añadió el ex Cobreloa.

Por otra parte, "Nacho" no quiso hablar del clásico ante Universidad Católica (a jugarse el 24 de octubre en el Estadio Monumental), que viene en dos partidos más para el "Cacique": "Creo que sería una falta de respeto hablar de Católica sabiendo que tenemos antes un partido importante frente a La Serena. Estamos 100 por ciento enfocados en eso".

Siguiendo en la lucha por la corona del torneo, Jara el mediocampista señaló que "es complicado llegar a estas instancias. Si seguimos unidos, como lo hemos hecho hasta ahora, podemos lograr grandes cosas. Debemos tener las precauciones suficientes".

"Dependemos únicamente de nosotros mismos. Cada uno hace su juego y su estilo, pero nosotros nos enfocamos en trabajar lo nuestro", expresó sobre la fecha libre y la posibilidad de que se le acerquen en la tabla de posiciones.

Finalmente, alabó al plantel de Colo Colo: "Me da gusto tenerlos de compañeros y no de contrincantes. Tenemos más de alguna solución en todas las líneas del equipo. Yo me sigo esforzando para estar preparado cuando se dé la oportunidad".

"Estamos trabajando y mejorando. Con mucha humildad hemos llevado el entrenar de buena forma y con buena disposición", cerró.

Colo Colo tiene su siguiente duelo el miércoles 20 de octubre ante Deportes La Serena en La Portada.