¿Influyó en el alza? Colo Colo volvió a sembrar ruda para el duelo que ganó frente a Antofagasta

Colo Colo volvió a recurrir a factores extra futbolísticos para dejar atrás su mala racha y volvió a sembrar ruda en el borde de la cancha central del Estadio Monumental, la cual, para los más supersticiosos, le dio resultado, ya que los "albos" vencieron a Deportes Antofagasta por 1-0, dejando atrás ocho meses sin ganar en el Campeonato Nacional.

El "Cacique" utilizó nuevamente este recurso para tratar de "alejar las malas vibras", método al que habían recurrido en el período de Pablo Guede en 2016 y que también "trajo resultados" en aquel momento.

No se sabe con exactitud quién plantó esta semilla otra vez en Pedreros, pero el técnico Gustavo Quinteros desestimó de forma tajante que esto haya influido y aseguró que "solo pienso en trabajar, no me meto en las cosas que no sean de trabajo".

Para los hinchas, por el contrario, fue una gran idea y atribuyeron a la ruda el alza de su equipo.

La ruda le hace mejor a Colo Colo que Valencia, Suazo y Provoste #colocolo #cacique #dalealbo #laruda — JP Medel Andrades (@Jotapalta) November 10, 2020

Ruda Fc 🤣 — Benjamín Celedón Palma (@Bnjaap23) November 10, 2020

Colo colo sembró plantas de ruda en su estadio y volvió al triunfo. — pablo salazar (@pacoalcido) November 10, 2020

Llegando a la casa me baño en ruda, si me va bien seguimos con el mundo #colocolo — Conti Martínez (@contimartinez) November 10, 2020