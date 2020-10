Insaurralde y penal que cobró el VAR: No sé qué interpreta, la pelota pasa y yo estoy de espalda

El defensa Juan Manuel Insaurralde manifesto su molestia contra el árbitro Nicolás Gamboa tras el empate entre Colo Colo y Coquimbo Unido, asegurando que hubo una mala interpretación en el penal que le cobraron al final del primer tiempo.

"La realidad es que no merecíamos empatar, los goles fueron dos accidentes. El penal no sé qué interpreta Gamboa, es complejo hablar, me voy muy caliente. No sé qué interpreta, me pasa la pelota, yo estoy de espalda, me pega en la mano", declaró el argentino al CDF.

En la misma línea, el "Chaco" reiteró que "sí, me pega, pero de espalda. Una cosa es que sea de frente, con manos separadas. Lo del VAR y el árbitro no sé qué interpretan, es incréible. Ellos se van en ventaja, no habían hecho nada para hacer el gol y si vas al VAR y lo chequeas, no es penal, un accidente".

Por último, el zaguero valoró el rendimiento del equipo en el primer partido bajo las órdenes de Gustavo Quinteros.

"Tiene jerarquía y lo ha demostrado en estos días. Nos dio orden, conceptos, y en el segundo tiempo se vio reflejado lo que practicamos en los pocos días que tuvimos. Este resultado nos ayudará para tomar confianza, porque hicimos un buen partido y no merecimos empatar", cerró.