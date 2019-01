Insaurralde y supuestos conflictos en Colo Colo: El más grande de Chile siempre dará que hablar

El central Juan Manuel Insaurralde tuvo un tiempo durante la exigente pretemporada que realiza Colo Colo en Buenos Aires para hablar con el medio oficial del club, y comentó sobre su experiencia en el "cacique", los trabajos del nuevo entrenador Mario Salas y los supuestos roces dentro del camarín.

Inició con una autoevaluación por lo realizado durante la última temporada, en donde su escuadra acabó eliminada de la Copa Libertadores en los cuartos de final y culminó quinta en el Campeonato Nacional.

"Sabemos que en el plano nacional no nos fue bien, todo lo contrario con lo internacional. Colo Colo hace mucho que no llegaba a cuartos de final y eso fue muy importante para nosotros y para el pueblo colocolino. Somos conscientes que queríamos jugar la Copa nuevamente este 2019, pero lamentablemente no se pudo", dijo.

En la percepción de su rendimiento, destacó que el 2018 fue un año positivo, sobre todo al considerar que antes de su llegada a Chile estuvo lesionado y sin acción durante seis meses.

"Era un desafío muy grande para mí porque todos pensaban que estaba acabado, que ya no podía jugar en un equipo grande y le agradezco a Colo Colo. Yo sabía que no tenía que defraudar a nadie por el hecho de que confiaron en mí. Gracias a Dios pude jugar muchos partidos y en un nivel regular", comentó.

Respecto a la ilusión que despertó tanto en el equipo como en la hinchada la incorporación de Mario Salas, "Chaco" resaltó que junto a sus compañeros se comprometieron de forma inmediata con el proyecto del DT para alcanzar buenos resultados en las competencias en las que participarán.

"Arranca una nueva etapa con Mario y su cuerpo técnico y tenemos que ser protagonistas donde juguemos, en la competencia que sea y ni hablar del torneo local donde tenemos que buscar lograr algo importante para el club y nosotros", compartió.

Por último, al ser consultado sobre roces internos en Colo Colo, recordando de paso el supuesto episodio de bullying que sufrió el refuerzo Juan Carlos Gaete, dijo que le molesta la invención de situaciones de ese tipo, pero que las entiende porque al ser Colo Colo el club "má grande de Chile" se hablarán cosas y circularán rumores.

"Molesta, pero no tenemos que dar importancia a lo que digan de afuera. Tenemos que hacernos fuertes como grupo y mientras tengamos las cosas y los objetivos claros, no hay problema. Colo Colo es el más grande de Chile y siempre va a dar de que hablar, por eso tenemos que estar fuertes como equipo. A la gente nunca la vas a tener conforme. Mientras internamente estemos claros con lo que pensamos, y lo estamos, tenemos que estar fuertes y no dar importancia a lo de afuera aunque nos de bronca", sentenció.