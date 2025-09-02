Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Inspirada en los años 50 y 80: así es la inédita tercera camiseta de Colo Colo

La indumentaria fue oficializada este martes y se espera que esté a la venta en las próximas horas.

Foto: Photosport Inspirada en los años 50 y 80: así es la inédita tercera camiseta de Colo Colo
Bastián Catalán
En Colo Colo continúan festejando el triunfo del Superclásico frente a Universidad de Chile. Los albos, que no ganaban hace cinco partidos, se reencontraron con las victorias ante su clásico rival el fin de semana, por lo que todo es alegría en el Estadio Monumental.

En ese contexto, el Cacique presentó este martes su tercera camiseta, la cual era todo un secreto a voces, puesto que se había filtrado en las últimas horas. Sin embargo, a través de sus redes sociales, se hizo oficial la indumentaria que está basada en las históricas de los 50 y 80.

🇨🇱 Tricolor inspirada en la bandera de Chile

La nueva camiseta de Colo Colo, inspirada en 1953 y 1986, sorprende por sus colores blanco, azul y rojo. “La tercera equipación 2025 honra la histórica piel del Cacique, un homenaje a nuestra historia y espíritu del club”, consignó en redes sociales.

Inspirado en los modelos donde los albos se consagraron campeones, la indumentaria tricolor está inspirada en la bandera de Chile. Además, tiene el lema “Somos Chile” en la parte posterior, “consigna que refleja la conexión histórica y emocional del club con el país”.

🤑 ¿Dónde comprar la nueva camiseta de Colo Colo?

Si bien aún se desconoce cuándo saldrá oficialmente a la venta, la nueva camiseta de Colo Colo se podrá adquirir en Adidas y en la tienda oficial del club.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
