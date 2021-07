Iván Morales contó sobre el trabajo que impulsó su mejoría física y deportiva

El delantero de Colo Colo Iván Morales, figura con dos goles en la victoria 4-0 sobre Deportes La Serena en la revancha de octavos de final de la Copa Chile, habló acerca de los intensos trabajos que realizó para impulsar su mejoría desde el punto de vista físico y también desde lo deportivo.

"Fue un montón de cosas, hay un trabajo detrás, del club, de mi familia, mi representante, mi preparador físico personal, el preparador físico de acá -Colo Colo- y de mi parte. Eso ha cambiado bastante, confío en que eso me tiene así, estoy muy feliz por eso, por todo y lo que se puede mostrar en la cancha", declaró tras el partido a TNT Sports.

El ariete, que también anotó una conquista en la ida jugada en La Serena, dijo que "lo que busca el equipo es hacer las cosas bien desde el juego, nos pone felices pasar una llave así" y afirmó también que su eficacia goleadora paras por "un conjunto de cosas, todos hemos subido el nviel por la linda competencia que hay en el equipo. Obviamente en estos dos partidos se dio mucho el picar al espacio y esas cosa que me gustan, estoy súper contento, espero que sigamos así".

"Todos sabemos donde estamos, en el club más grande de Chile y se te exige al máximo, te exige salir campeón en todo lo que se juega. A eso apuntamos, a hacer las cosas bien, pelear la Copa Chile y el campeonato", completó.

También, en relación al respaldo que le entregó el DT Gustavo Quinteros, indicó que "siempre me dio la confianza, con presión también me dijo lo que tenía que hacer o no iba a jugar. Estoy feliz por responderle. Todo el cuerpo técnico nos da la confianza, el máximo apoyo, estamos súper contentos, por eso el grupo está unido. Hay una competencia linda en el plantel, me llevo bien con todo el cuerpo técnico".