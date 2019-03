Iván Morales: Critican a Messi, a Paredes y no me van a criticar a mí

En el amistoso de Chile ante México, Iván Morales tuvo la gran oportunidad de acallar las críticas por su sorpresiva nominación a la selección. Sin embargo, el joven delantero de Colo Colo tuvo una limitada parcitipación en el partido, lo que acrecentó los cuestionamientos hacia él y al técnico Reinaldo Rueda.

Por eso, el ariete se defendió este viernes, durante la conferencia de prensa de Colo Colo, y dijo no sorprenderse de los dardos.

"El profesor fue claro. Si me citó, fue por el Sudamericano (sub 20). Siempre van a hablar, pero por algo son lo que son y no están dentro del fútbol. Los hinchas van a hablar siempre, la prensa va a hablar siempre, no digo que sea injusto. Critican a (Lionel) Messi, que es el mejor del mundo, a (Esteban) Paredes, que lleva más de 200 goles, y no me van a criticar a mí, que soy juvenil", comentó el jugador en el Estadio Monumental.

Sobre su estadía en la Roja, el atacante sostuvo: "Es una experiencia súper bonita. Estar con referentes de la historia del fútbol chileno. Si me ayuda o no (en Colo Colo) eso es determinado en los entrenamientos en el club".

"Creo que para volver a ser nominado a una selección tengo que hacer las cosas bien aquí, debo seguir entrenando. Él (Rueda) tiene su gusto y debo respetarlo. Yo voy a dar lo mejor acá para pelear un puesto en la Roja. Siempre voy a esforzarme por jugar", añadió.

Respecto a su presente en el "cacique", Morales dijo que su disposición a ratificarse dentro del club en el que se formó , y que incluso se ilusiona con quedar dentro de su historia.

"Trato de dar el cien por cien de mí para jugar. Trato de dar lo mejor de mí, siempre. Acá siempre hay competencia. Hoy está Esteban (Paredes) y si decide retirarse a fin de año como ha dicho, habrá dos delanteros más. Me gustaría quedar en la historia de Colo Colo, ganar mi puesto y jugar todos los partidos", sostuvo.

"Mi disposición ha sido pelear un puesto acá. Es el club al que amo y me crié para jugar acá. Voy a luchar para sumar minutos acá", concluyó.