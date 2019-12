Iván Morales: Me gustaría seguir en Colo Colo y ganarme la oportunidad

El delantero Iván Morales afirmó que tiene la intención de seguir en Colo Colo y ganarse un puesto como titular, para lo cual está dispuesto a jugar en cualquier posición del ataque.

"Me gustaría seguir y ganarme la oportunidad, pero vamos a ver qué pasa", indicó el ariete, quien aseguró que está enfocado en la selección sub 23 y su posible participación en el Preolímpico.

"Me gustaría jugar y donde me toque lo haría. No jugué ningún partido en mi posición", recordó.

Igualmente reconoció que tiene ofertas desde Europa: "Hay cosas, pero se irá viendo, lo manejan otras personas", señaló y también dijo que no le molesta que en Pedrero busquen a un delantero, pues lo hacen "todos los años".

Con respecto a la posibilidad de jugar junto a Matías Fernández en Colo Colo, apuntó a que "es el ídolo de todos, un orgullo jugar con él o compartir camarín con él".