Iván Morales puso en duda su permanencia: Colo Colo prioriza a jugadores que vienen de afuera

El delantero Iván Morales puso en duda su continuidad en Colo Colo, pues cree que el club "popular" prioriza a los jugadores que llegan desde afuera por sobre los formados en casa.

"Se está viendo... eso lo maneja mi representante, se va a ver durante estos días y todavía no ha pasado nada, venía al club con mucha ilusión", reconoció al Canal del Fútbol.

"Hace tiempo que vienen pasando cosas y creo que el club le da prioridad a jugadores que vienen de afuera, quiero ver qué pasa. Quiero jugar y tener continuidad, si no se puede en Colo Colo, veré qué es lo mejor para mi carrera", agregó el seleccionado sub 23.

Morales, quien se desgarró este miércoles en su regreso a las prácticas tras el Preolímpico hizo un llamado a la dirigencia del cuadro "albo": "Ojalá no piensen tanto en ellos y piensen más en mi carrera", señaló.

Al momento de hacer una autocrítica, el atacante postuló que "no he tenido buenos partidos, pero cuando tuve continuidad fuimos campeones con Pablo Guede, fue donde más jugué, hice goles, me sentí bien y ahora en este tiempo no ha pasado y por eso veré lo que pasa, si sigo en el club la lucharé. Si no, muy agradecido".