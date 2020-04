Iván Morales: Quiero ser el goleador de Colo Colo y voy a luchar para cumplirlo

El delantero de Colo Colo, Iván Morales, aseguró que espera volver con todo a ganarse un puesto en el equipo cuando se recupere de la dura lesión que sufrió en febrero tras romperse el ligamento cruzado posterior en su rodilla derecha.

En conversación con el Canal del Fútbol, el atacante "albo" dijo que "quiero hacer las cosas bien, en un momento dije lo que dije, creo que no fue muy acertado (puso en duda su continuidad). Pero voy a lucharla, quiero jugar y ser el goleador de Colo Colo y voy a luchar para cumplirlo".

En la misma línea, el ariete afirmó que "tengo una postura muy clara sobre lo que quiero para este año y para cuando vuelva de la lesión. Lo que quiero es jugar en Colo Colo, voy a salir de esta lesión espero lo más fuerte posible, hacer las cosas bien, terminar el año de la mejor manera y si se vuelve a jugar espero terminar jugando".

A su vez, el atacante se refirió a su relación con el ex DT del "Cacique" Mario Salas, asegurando que "del profe se hablaron muchas cosas, pero la verdad es que yo le estoy súper agradecido. Si bien quizás no jugué lo que me hubiera gustado jugar con él, le estoy agradecido".

"Lo voy a recordar como un entrenador que me dejó ciertas cosas en mi juego y como persona, por palabras que me dijo. Tuvimos acercamientos en donde me dijo algunas palabras junto a su sicólogo. Creo que lo voy a recordar así, como un técnico que se dio el tiempo de hablarme cosas que quizás un técnico no tiene que hablar", señaló.

Por otro lado, Morales aseveró sobre la competencia en la delantera de la Roja que "hay delanteros que han estado siempre en un buen momento, sobre todo en la selección, como lo es Eduardo Vargas y el 'Nico' (Castillo), que ahora está pasando por una lesión bastante complicada".

"Obviamente me gustaría pelear un puesto con ellos, pero eso se va dando y para estar en la selección hay que estar jugando en el club y eso es lo que pretendo", reveló.

Mira las palabras de Iván Morales: