Iván Morales: Quinteros me dijo en pretemporada que no iba a ser opción sino me ponía a punto

El delantero de Colo Colo, Iván Morales, detalló la relación que ha tenido últimamente con el director técnico Gustavo Quinteros, contando incluso que el boliviano le hizo una dura advertencia en la pretemporada del equipo.

En diálogo con ESPN Chile, el atacante expresó que: "Me ha ayudado bastante en lo personal, emocional y también lo deportivo. En la pretemporada también me apretó, me dijo que si no me ponía a punto en lo físico no iba a ser opción".

"Desde ahí que la confianza se apoderó de mí y hoy creo que debo responder a esa responsabilidad", añadió

Por otro lado, el actual goleador del "Cacique" reflexionó acerca de lo que significa reemplazar a Esteban Paredes en el ataque, comentando que: "La verdad es que es complicado cargar con algo así, pero a la vez lo tomó como un desafío para hacer las cosas bien. Lo que antes no entendía, ahora lo capto porque he madurado con los años".

"Todas las semanas me planteó algo distinto, de mejora. Este mes después de la pretemporada fue enfocarme en lo físico, y en lo futbolístico es jugar los 90 minutos todos los partidos. Me encantaría estar entre los goleadores del torneo", apuntó.