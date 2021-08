Iván Morales se mostró autocrítico con su rendimiento: No fue mi mejor partido

El delantero de Colo Colo Iván Morales usó sus redes sociales para analizar su cometido en el duelo de ayer domingo ante Cobresal y fue muy autocrítico de lo realizado en el partido donde incluso perdió un penal que hubiese significado el empate.

"Hoy no fue mi mejor partido en lo personal, no duden que siempre daremos el 100 por ciento para el equipo. Hoy no se pudo, pero seguimos todos juntos", escribió en su cuenta en Instagram el ariete.

Morales, eso sí, deberá olvidarse un par de días de Colo Colo dado que desde este lunes se unirá a la selección chilena que jugará los partidos ante Brasil, Ecuador y Colombia.

