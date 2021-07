Iván Morales: Si llega otro "9" hay que seguir peleándola, pero sería hermosa una lucha entre canteranos

El delantero de Colo Colo Iván Morales valoró la confianza que le ha brindado Gustavo Quinteros lo que le ha permitido estar viviendo su mejor temporada en el club con ocho goles en 11 partidos, aunque también deseó que la lucha por el puesto de cetrodelantero sea entre canteranos.

"El profe me dio la confianza con mucha responsabilidad y, si no hacía lo que él me dijo, no iba a jugar tampoco. Entonces, para mí es súper importante, porque el cuerpo técnico completo me ha dado confianza para lograr lo que estoy logrando", apuntó en entrevista con La Tercera.

"Llevo cinco años en el plantel y siempre hay competencia. Me tocó jugar con Esteban (Paredes), Octavio Rivero, Andrés Vilches, que son tremendos goleadores. Si llega otro, hay que seguir peleándola. Creo que hay una muy bonita competencia dentro del equipo. Ahora estamos Luciano (Arriagada), (Javier) Parraguez, yo, (Nicolás) Blandi, que ha estado lesionado", agregó sobre la petición de Quinteros de traer un centrodelantero extranjero.

En esa línea, Morales aseguró que "me encantaría que la competencia fuera entre los canteranos. Sería hermoso, creo que eso habla muy bien de la cantera. Pero con el que venga, será una competencia muy linda".

Finalmente, habló de la posibildad de llegar a la selección chilena. "Es un objetivo que siempre voy a tener, porque me tocó hacer muchas selecciones juveniles y en la adulta debuté en una gira amistosa. Quiero y mi objetivo es llegar a la selección a competir en el máximo nivel".