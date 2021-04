Iván Morales: Si viene otro delantero voy a seguir luchando para responder la confianza

El delantero Iván Morales se mostró confiado en que podrá pelear por el puesto de titular en Colo Colo, aún cuando el club "popular" busca reforzarse con un "9" y afirmó que tiene la intención de mantener el buen nivel mostrado ante Cobresal, donde fue figura con dos goles.

"Es competencia y sana, acá la tengo con Javier -Parraguez- y Luciano- Arriagada-. La he tenido todos los años que he estado en Colo Colo. Si viene otro delantero, por mí feliz, la voy a seguir luchando para responder la confianza del técnico. Siempre he tenido competencia, sobre todo en Colo Colo. No es un tema muy relevante para mí", manifestó en conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de ser titular dijo que "es una gran responsabilidad, pero estoy con ganas y compromiso de poder hacer las cosas bien para mantenerlo. Hay mucha confianza de parte del cuerpo técnico para mí, espero aprovecharla y no soltarla".

"Para mí es súper importante marcar, es lo que quiero y para lo que trabajo todos los días. Espero seguir marcando, eso ayuda mucho sobre todo a mi confianza, espero seguir haciendo goles", complementó Morales, quien atraviesa un delicado momento familiar, con su madre hospitalizada.

"Es difícil, creo que estoy mentalizado en lo que es el club, en Colo Colo, en jugar, mantenerme jugando. Eso me ayuda bastante a cuando estoy en la cancha olvidarme que estoy afuera, siempre presente de lo de mi mamá, pero estoy muy mentalizado en lo que es el club y lo que es jugar", señaló.

El ariete igualmente contó que Esteban Paredes lo felicitó por su actuación ante Cobresal y dijo que de momento en el plantel no tienen claridad sobre lo que pasará con las acciones de Aníbal Mosa: "Tengo buena relación con él, así que vamos a ver qué pasa, no tengo mucha información".