Iván Rossi en su presentación en Colo Colo: Sé que llego al equipo más grande de Chile

Este martes, Colo Colo presentó a Iván Rossi como su primer refuerzo para el segundo semestre. El volante, ex River Plate, aseguró que sabe que llega el equipo más grande de Chile, pero que por su pasado en el "millonario" está acostumbrado a jugar bajo presión.

"Estoy contento de estar en un club más grande, con todos los que hablé me dijeron que venía al más grande de Chile así que estoy contento y con ganas de jugar lo antes posible", apuntó.

"Sé que vengo al equipo más grande de Chile y las presiones siempre van a estar. Hay que manejarlo con tranquilidad para sacarlo adelante... Estoy acostumbrado y es lindo jugar con esta presión, vengo a aportar lo mejor de mí y con las ganas de jugar", agregó.

En esa misma línea, el formado en Banfield aseguró que "jugar en River, que es de los más grandes de Argentina, y siempre con la cancha llena te permite acostumbrarte a jugar con esa presión".

Rossi, que jugó la última temporada a préstamo en Huracán, contó que llega "bien, tuve un año muy bueno, pero a nadie le gusta que el técnico no te tenga en consideración, aunque ya lo tenía asimilado desde el año pasado. Así que me entrené para estar bien al momento de que saliera una oportunidad como esta".

"Al volver a River, (Marcelo) Gallardo me dijo que no estaba en los planes y me quedé entrenando con los más chicos, esperando que salga una opción y cuando se dio esta no lo dudé", agregó.

Respecto a las posibilidades de debutar el viernes ante Unión Española, manifestó que "estoy para jugar, pero la decisión es de Mario (Salas) y él verá lo que es mejor para el equipo. Me vengo entrenando hace bastante, aunque no hice una pretemporada normal, estoy bien físicamente y listo para jugar".