Iván Rossi: Estamos molestos porque no podemos ganar, pero en el vestuario hay tranquilidad

Ivan Rossi, volante de Colo Colo, se refirió a la irregular racha que ha tenido el club en el segundo semestre y afirmó que la sensación interna del plantel es de "molestia" porque no pueden ganar, pero que "están tranquilos" y con confianza en que llegarán los buenos resultados.

"No estamos logrando los resultados que queremos, pero hay que tener paciencia. Estamos molestos porque no podemos ganar. No hay peleas internas ni nada por el estilo, pero estamos enojados porque no estamos en el nivel que deberíamos estar", explicó el argentino en rueda de prensa.

Sin embargo, remarcó que, más allá de la molestia, también hay calma en el vestuario, porque "los referentes están tranquilos, tienen confianza en que vamos a salir a adelante".

Además, destacó el trabajo del técnico Mario Salas, cuestionado por la hinchada tras la derrota ante Cobresal.

"Es normal en las hinchadas que pidan la cabeza del técnico cuando el equipo va mal. Sería una idea errática sacarlo, y es bueno que un dirigente importante (Marcelo Espina) asegure su continuidad", explicó Rossi, subrayando que "la relación con Salas es buenísima".

Por último, se refirió a la "difícil" misión de alcanzar a Universidad Católica, que tiene 13 puntos de ventaja en la lucha por el título.

"Es difícil. Mientras no ganemos puntos, es complicado llegar. Mientras las matemátcas den, uno siempre quiere salir campeón. Más allá de que Católica gane o pierda, nosotros tenemos que hacer nuestra parte los fines de semana", sentenció.

El próximo partido de Colo Colo será este sábado ante Everton, a las 17:30 horas en el Monumental, por cuartos de final de la Copa Chile.