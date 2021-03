Jaime Pizarro: Para celebrar los 30 años de la Copa hay que traer a Mirko

Jaime Pizarro, capitán del equipo que en 1991 conquistó la Copa Libertadores, espera que para la celebración de los 30 años del logro más importante de un club chileno a nivel internacional se pueda traer al gestor de aquella hazaña, el técnico croata Mirko Jozic.

"Para celebrar los 30 años de la Copa hay que traer a Mirko desde Croacia", dijo Pizarro en diálogo con Las Ultimas Noticias.

"Y también hay que invitar a todos los participaron de ese logro, jugadores que quizás no tuvieron protagonismo pero que estuvieron presentes, como Leo Soto y Sergio Verdirame. Además de dirigentes, funcionarios. Y buscar la unidad del club que es lo que ha hecho falta en los últimos años y que ha llevado a Colo Colo a instancias en que nunca debió estar", añadió.

Justamente Pizarro se refirió a lo que vivió hace un par de semanas cuando el cuadro albo estuvo a punto de descender.

"Fue un nerviosismo máximo y eso se notó en los jugadores en el tramo final del Campeonato pese que, objetivamente, desde la llegada de Gustavo Quinteros a la banca, el equipo se vio mejor que en toda la primera rueda, pero se sufrió. Pelear por no descender, jugar una promoción es algo demasiado tensionante para un futbolista no solo de Colo Colo. Yo lo viví jugando en Palestino y le aseguro que fue lo peor que me tocó enfrentar en mi carrera", comentó.