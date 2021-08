Jaime Pizarro volvió a elogiar a su hijo Vicente: El siempre ha planteado sus objetivos y los ha ido cumpliendo

El histórico ex volante de Colo Colo Jaime Pizarro, campeón de América en 1991 con el "Cacique", volvió a elogiar a su hijo Vicente, que se ha ganando un puesto en el elenco "albo" y mostró orgullo por lo que ha ido consiguiendo.

El "Kaiser" dijo a El Mercurio que "me alegro muchísimo. La gratificación de ver a un hijo feliz es lo máximo, porque es el sentido de la vida. Verlo disfrutar en una actividad muy bonita, a uno lo hace feliz. Pero lo importante es el sueño de él: muchas veces uno va delineando, tejiendo un camino, pero es él quien lo debe recorrer".

"El siempre ha planteado sus objetivos y los ha ido cumpliendo. Ha tenido oportunidades muy bonitas. Ha jugado sudamericanos sub 15 y sub 20, un Mundial sub 17, y hoy es feliz. Y cuando uno es feliz en lo que hace tiene la mitad del día listo. Su momento no hace más que ratificar lo que ha hecho durante todo este tiempo en términos de entusiasmo, de dedicación y cariño", cerró.

Vicente tiene una nueva prueba en el "popular" este sábado en el duelo contra Deportes Antofagasta, a partir de las 16:30 horas (20:30 GMT), por la fecha 17 del Campeonato Nacional.