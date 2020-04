Jaime Valdés: Mario Salas es uno de los peores técnicos que he tenido

El volante de Deportes La Serena Jaime Valdés dijo en un transmisión en vivo vía instagram junto al mago-humorista Rodrigo Tolzen que uno de los peores técnicos que tuvo en su carrera fue Mario Salas, el que lo dirigió en Colo Colo.

"Me tocó en Italia uno que asumió el equipo que entrenaba en la juvenil, Roberto Rizo, no me gustó para nada. Acá en Chile puede ser Mario Salas. Esos han sido los dos técnicos más malos", confesó el experimentado jugador.

"Están los que dicen 'dale, dale'. Los técnicos se ven en la semana y cómo vamos a hacer gol. El técnico bueno te enseña fútbol, pongo el ejemplo de Pablo Guede, ponía juveniles y les enseñaba a jugar", añadió.

Por último, Valdés eligió a su top tres de mejores entrenadores: "(Antonio) Conte, que ahora entrena a Inter. Es uno de los mejores técnicos, lo tuve en el Atalanta. En el segundo lugar (Marcelo) Bielsa y también Pablo Guede".