Jaime Valdés: Nunca me imaginé salir de Colo Colo tras una reunión de tres minutos

El volante de Deportes La Serena, Jaime Valdés, manifestó su desazón por la forma en la que se dio su partida de Colo Colo.

En entrevista con el medio local de la Región de Coquimbo Mi Radio, el "Pajarito" dijo sobre su salida de los "albos" que "como se dio, no me lo esperaba. Nunca me imaginé salir de Colo Colo tras una reunión de tres minutos, así de rápido fue. Me dijeron que no iban a contar conmigo en el 2020, me paré, les agradecí y me fui".

"Yo soy hincha de Colo Colo, siempre quise jugar en Colo Colo y por ende salir de Colo Colo me iba a doler, de la manera que fuese me iba a doler. Yo no estoy enojado por salir de ahí, sino que dolido por salir. Si hubiese salido con una alfombra roja o una despedida, me iba a doler igual", agregó.

De todas formas, el mediocampista añadió que "yo no estoy enojado con nadie, no tengo rencor con nadie. Sé que estaba de paso y sabía que algún día tenía que salir. Estoy tranquilo".

La entrevista de Jaime Valdés con Mi Radio de La Serena: