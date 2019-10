Jaime Valdés y una eventual renovación: Desde Colo Colo no se han acercado a conversar

Luego de quedar fuera de la citación del duelo de este miércoles ante Huachipato, el futuro de Jaime Valdés en Colo Colo sumó dudas y ante ello, el jugador aseguró que desde la dirigencia alba aún no se han acercado para una eventual renovación.

"Voy a seguir jugando, de eso estoy seguro. Termino contrato en diciembre y hasta el momento no se han acercado a conversar. Espero tener un buen final de año y veremos qué pasa en diciembre", dijo Valdés en diálogo con el programa partidario Olrai, de Big Radio.

"Yo estoy tranquilo, esperando ver lo que quiere el club", añadió.

Valdés dijo que sentirse bien y que puede mantenerse en actividad en 2020: "Sé que puedo jugar, me siento bien y cada vez que me ha tocado jugar, lo he hecho de buena forma", dijo Valdés, quien descartó estar solo para los segundos tiempos.

"Eso es un mito, porque tenemos todos los datos del GPS, vemos los días de partido y siempre hago lo mismo que mis compañeros", contó.

"Me gusta jugar desde el inicio, porque es complicado entrar con el partido en juego", completó.