Javier Parraguez: Lo que me toca vivir es fruto del trabajo que hago

Luego de marcar un gol el pasado miércoles en el triunfo de Colo Colo ante O'Higgins, el delantero Javier Parraguez comentó su presente en el cuadro albo y aseguró que si bien ha estado ausente en algunos partidos, se siente preparado para entrar sea como titular o viniendo desde la banca de suplentes.

"Puede ser una revancha todo esto, pero la verdad es que yo me preparo a diario para cuando me toque jugar. Este momento lo veo como parte del destino, jugar la final, estos partidos importantes y eso es producto del trabajo que hice mientras no me tocaba jugar, y obviamente queda seguir demostrando, y como equipo seguir sumando buenos resultados", comentó Parraguez en conferencia de prensa.

"Las ganas siempre van a estar, si no es como titular, como alternativa y si traen a alguien, uno debe estar preparado y trabajando al cien por ciento para cuando le toque, ya sea en el once inicial o como alternativa", añadió Parraguez, quien contó que quiso quedarse en el cuadro albo pese a haber clubes interesados en ficharlo.

"Quise quedarme para querer pelearla, y saber que cuando más cuesta, más se disfruta. Eso me motivó a querer quedarme. También es un sueño poder levantar la copa con el club donde siempre imaginé hacerlo", comentó.

Con respecto al momento del club, el delantero contó que "estamos bien, estamos punteros, queremos alargar esa distancia y tomar esta recta final con ganas de levantar una copa. Eso es lo importante".