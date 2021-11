Javier Parraguez: Más que confianza, hay mucha convicción en todo el grupo

El delantero de Colo Colo Javier Parraguez afirmó que el plantel está convencido de que puede alcanzar el título en la cerrada lucha que sostiene con Universidad Católica y además indicó que van paso a paso, a falta de dos fechas para el final.

"Más que confianza, es convicción. Hay mucha convicción en todo el grupo, está convencido de poder lograr el objetivo que nos planteamos a principio de año en la pretemporada en Talca, estamos convencidos de lograr el objetivo planteado", declaró el atacante.

"Hay muy buen ánimo dentro del plantel, estamos enfocados en finalizar estas dos fechas que nos quedan, una de local. Paso a paso, primero vamos a enfrentar a Unión, un muy buen equipo y solo estamos pensando en Unión, lo que vaya pasando lo vamos a ver a su debido tiempo, también por el respeto que se merece el rival que vamos a enfrentar", agregó.

Sobre su lucha por el puesto de titular, señaló que "está picante la pelea, pero ahí la decisión se le hará más complicada al profe, esperamos que tome la mejor decisión para que podamos quedarnos con los tres puntos", mientras que declaró que en el caso de tocarle estar en el banco, entregará igual su aporte.

"En el camarín se vive un ambiente grato, si le caes mal a alguien debes ser muy cascarrabias, todos nos tenemos cariño, que bueno que sea mutuo, como yo los quiero a todos que me quieran a mí, por eso uno irradia esa alegría y se siente cómodo acá, no solo yo, lo he escuchado en varios compañeros que reflejan las mismas sensaciones", apuntó, para luego hablar del volante Leonardo Gil, sobre quien se señaló que está compleja su continuidad.

"A Leo lo veo enfocadísimo de poder cumplir el objetivo que nos planteamos todos juntos, al igual que él estamos todos súper metidos de terminar este campeonato de manera hermosa, de dejar los tres puntos con Unión, luego ir a Antofagasta y luego veremos qué pasa, si hay que jugar un partido más de definición, estamos todos metidos y enfocados en lo que es el término del torneo", apuntó.

Colo Colo, que marcha en la parte alta junto a U. Católica con 62 puntos, enfrenta el domingo a las 18:00 horas, mismo horario en que los "cruzados" juegan con Huachipato.