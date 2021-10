Javier Parraguez: Mi situación en Colo Colo es bastante incómoda

Javier Parraguez, que fue el héroe en la victoria 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica, reconoció que su situación en el cuadro "popular" es "bastante incómoda" y que por ello pensaría la opción de partir a otro club una vez que concluya el presente Campeonato Nacional.

"Lo pensaría, pero después de cerrar un ciclo. Lo pensaría muy bien y vería mi situación, porque es incómoda para mí, bastante incómoda", señaló Al Aire Libre en Cooperativa.

"Uno siempre quiere jugar, demostrar y estar ahí, considerado. Acá no he sido mucho considerado y cuando me han considerado, he estado. Es una situación bastante incómoda, pero cerrando un ciclo claro, hoy no, me gusta cerrar ciclos, terminar el año, que termine el campeonato y veremos qué pasa", siguió.

"Hoy estoy en Colo Colo, en un torneo emocionante. No me fui al principio ni a mitad de año, cuando podía irme, y no me voy a hora, voy a esperar que termine el torneo y ver qué pasa", agregó.

Todas son finales

Para el ariete, en el certamen "queda mucho camino, todos los partidos los tomamos como finales y nos quedan varias más. Todas valen tres puntos".

Por ello, este duelo con la UC "nos sirvió para alargar la distancia".

"Sabíamos que iba a ser difícil, complicado, somos junto con Católica los equipos que han sido más regularres en el torneo, los que van arriba, peleando el torneo, los dos punteros. Iba a ser un partido durísimo, lo sabíamos todos", declaró en nuestra emisora.

En ese sentido dijo que "a uno que está en la banca, que muchas veces no me ha tocado estar, siempre está pendiente de los detalles, de cómo están marcando, de nosotros si estamos definiendo, corriendo, entonces uno entra prendidísimo al igual que todos los compañeros que están en la cancha".

"Yo no soy el que ha salvado a Colo Colo, es un trabajo en equipo, todos somos importantes al momento de ganar y al momento de perder, no hay que buscar culpables. Es lo que la gente debería quedarse con eso, jugamos once y hay siete más en la banca, diez más que noe stán citados y puedo hablar todo el día, porque hay cocineros, guardias, cancheros, es un trabajo en equipo, no se trata solo de uno que juega o que le toca hacer la jugada final", destacó.

Colo Colo quedó como líder con cinco puntos de ventaja sobre Universidad Católica y se perfila para ser el monarca del Campeonato Nacional.