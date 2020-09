Javier Parraguez y la situación de Leo Valencia: Es lamentable lo que está pasando

El delantero de Colo Colo Javier Parraguez se refirió a la situación que atraviesa su compañero Leonardo Valencia, acusado por su ex pareja de violencia intrafamiliar, asegurando que la exposición mediática del tema lo puede sacar del foco.

"Lo que le pase a Leonardo Valencia afuera no es algo que se hable mucho adentro. Nosotros nos preocupamos de que él esté bien futbolísticamente y lo que le pase a cada uno pasa a ser personal", apuntó al canal Vía X.

"Es una lástima que se divulgue más de lo normal, pero nosotros no nos metemos mucho en él tema de las cosas personales de cada jugador. Yo en los entrenamientos lo veo normal. Entregado al 100, tirándose al suelo, rematando como cualquier otro compañero que quisiera estar", agregó.

En esa misma línea, el delantero advirtió que su compañero "debe estar conciente de que es figura pública y es lamentable lo que está pasando porque a lo mejor lo puede sacar un poco del foco".

Su presente en Colo Colo

En cuanto a sus posibilidad de sumar minutos en Colo Colo en un puesto en el que compite con Esteban Paredes y Nicolás Blandi, aseguró que "la formación no lo permite. Colo Colo está trabajando con un 4-3-3 hace tiempo, con punteros por las bandas. A no ser que vayamos perdiendo y el técnico quiera usar dos delanteros".

Pese a ello, dijo que espera enfocado el choque ante Universidad de Chile del próximo domingo a las 14:00 horas. "Estoy motivado como toda semana de clásico, queriendo estar y entranando al 100 por si me toca ser opción o para apoyar a mis compañeros si no me toca entrar", cerró.