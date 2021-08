Jefe de cadetes de Colo Colo: Vicente Pizarro jugaba igual en inferiores a como lo hace en Primera

Ariel Paolorossi, jefe de cadetes de Colo Colo, se refirió a la irrupción de Vicente Pizarro en el primer equipo, además de valorar el posible arribo de Marcelo Moreno Martins para que suba el nivel de competencia de Iván Morales.

"Vicente sigue jugando como lo hacía en inferiores y de a poco se va acomodando. Antes fue Jeisson (Rojas), ahora Vicente, son chicos que juegan bien y el periodo de adaptación es normal y el ir consolidándose también, es tiempo y Gustavo (Quinteros) sabrá cuando debe ser titular o no", apuntó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Lo bueno es que cuando juega lo hace bien y cuando entra también... Cuando no es citado sigue entrenando de la misma manera", complementó sobre Pizarro.

En esa línea, Paolorossi aseguró que "desde que llegué y lo conozco, en inferiores jugaba igual a como lo hace en Primera. Para mi gusto le ha ido agregando cosas como el pase más profundo. Es un chico que mejora día a día".

Finalmente, habló de Iván Morales y el posible arribo de Martins. "La competencia siempre hace bien, pero yo a Iván no lo tuve en inferiores, a Luciano sí. Lo de él fue progresivo, le empezó costando un poco más, pero hoy está en un gran momento y el entrenador sabrá si necesita o no otro futbolista para el puesto", expuso.

"Uno no puede hablar de eso, sí considero que siempre que hay competencia es bueno porque uno se esfuerza, pero es un tema que me excede a mí, me gusta verlos jugar y los dos están en un buen momento", cerró.