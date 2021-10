Joan Cruz: Depende de nosotros estar arriba y conseguir el título al final del torneo

El joven atacante Joan Cruz habló tras la derrota sufrida por Colo Colo ante Ñublense por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2021, asegurando que siguen dependiendo de ellos mismos para lograr el ansiado título a final de temporada.

"Fue una derrota dura que no estaba en nuestros planes. Salimos a buscar el partido y no se nos dio. No quiso entrar el balón y pagamos caro con un cabezazo que cayó como un balde agua fría. Después se metieron atrás y no pudimos sacarlo adelante. Creo que ellos vienen a hacer su juego, pero nosotros vamos a tratar de corregir eso", apuntó.

El promisorio futbolista advirtió que lo ocurrido en el Estadio Monumental "nos pasó con Cobresal y ahora con Ñublense. Vamos a tratar de corregir nuestro juego. Ojalá que no nos vuelva a pasar".

De todas formas, fue optimista de cara al futuro. "Estamos trabajando para darle una alegría a nuestra hinchada y sacar solo triunfos de acá en adelante. Fue una derrota dura, no la esperábamos. Ya estamos pensando en el siguiente partido. Depende solamente de nosotros para estar arriba y conseguir el título al final del torneo", dijo.

Respecto a su rol en el equipo que dirige Gustavo Quinteros, Cruz manifestó que "uno quiere ser titular, quiere jugar y sumar minutos, pero hay que ganárselo en los entrenamientos y trabajar día a día para que eso pueda pasar".

"Me he sentido bien, he sumado varios minutos. Creo que estoy respondiendo de la mejor manera. Voy a trabajar día a día para aportar al equipo", sentenció.

Los albos jugarán este domingo ante Palestino a las 15:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.