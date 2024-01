Jorge Almirón: Hay muchos patrones del juego a mejorar y debemos trabajar la parte física

El argentino Jorge Almirón cumplió su primer partido al mando de Colo Colo en el encuentro que terminaron superando por penales a Rosario Central en la Serie Río de La Plata, y en esa línea es que el DT evaluó lo mostrado por los albos en el terreno de juego.

Luego de pocos días de trabajos en Uruguay con el plantel del "Cacique", el entrenador trasandino analizó lo hecho por sus dirigidos pese a este escaso tiempo de preparación.

"Es importante que sumen minutos los jugadores. Lo tomo como un entrenamiento para conocerlos y era importante ganar para la kotivación de todos los muchachos. Venimos trabajando fuerte y es normal que se resientan en lo físico", apuntó.

"Hay mucho trabajo por delante, hay una intención del equipo de intentar jugar. Llevamos dos días, pero hay muchos patrones que hay que ir definiendo y mejorando y en la parte física también", remarcó sobre el mismo aspecto.

Por otro lado, Almirón abordó la situación de Arturo Vidal y el visto bueno que hubo en la dirigencia de Colo Colo para negociar su fichaje.

"Hoy no hablé con ningún directivo, solo me enfoqué en el partido. Sé que se está hablando en posibles refuerzos, ojalá se pueda dar lo de Arturo, es una figura importante que podría sumar su experiencia para todo el equipo, pero no tengo referencias de que haya algo concreto", acotó.

El próximo partido de Colo Colo será este viernes ante Nacional, desde las 22:15 horas de Chile.