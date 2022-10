Jorge Espejo y opción en Colo Colo: No es nada importante, mi foco está en ascender con Cobreloa

El volante de Cobreloa Jorge Espejo le bajó el perfil al supuesto interés de Colo Colo por contratarlo y aseguró que busca jugar en Primera División, pero con los "Zorros del Desierto".

Su compañero Rodolfo González reveló la posibilidad de Espejo en Colo Colo, pero el jugador dijo en diálogo con Deportes 13: "Hablé con Rolito, pero no es nada importante. Yo le dije que estoy enfocado acá. Antes de eso había hablado con él, pero solo de una noticia, de un rumor. Estoy plenamente enfocado en ascender, terminar el campeonato de la mejor forma y tener el anhelado ascenso, que es lo que más queremos".

"A final de año se verá mi futuro. Por ahora estoy contento, me siento feliz por el cariño que he recibido del hincha de Cobreloa. Mi foco está en ascender con el club. Estoy enfocado acá. Tengo contrato vigente con Cobreloa. No sé qué puede pasar mañana. Yo vivo el día a día y me siento muy contento", añadió el jugador "naranja".

En la disputa con Magallanes, Espejo sostuvo que "para mí lo más justo sería un partido de definición. La sumatoria de puntos que tiene cada equipo es muy poco común. Sería lindo un partido definitorio, pero obviamente nuestro foco es terminar ganando en casa contra Santiago Morning y que ojalá se dé el resultado que todos esperamos".